Fàbregas elogia Messi e sonha em reeditar parceria no Chelsea

Fàbregas e Messi atuaram juntos durante boa parte da trajetória de ambos nas categorias de base do Barcelona. Seduzido por uma proposta do Arsenal, o meia espanhol foi para a Inglaterra e por lá ficou de 2003 a 2011, quando voltou para o clube catalão e reencontrou o amigo. O retorno não foi como planejado, o jogador sofreu com a falta de espaço em um elenco tão estrelado e hoje, três anos depois, ele está de volta a Londres, desta vez para atuar no Chelsea, mas ainda com o sonho de reviver a parceria.

"Como torcedor do Barcelona, creio que o Messi merece se aposentar no Barça por tudo que deu ao clube. É um mito que mudou a história do clube. Agora, como companheiro e amigo, sem dúvida gostar de ter o Leo ao lado. Teria que partir dele", declarou Fàbregas em entrevista à Rádio Marca.

O espanhol sabe que um dos melhores jogadores de todos os tempos atrai atenções e propostas da maioria dos clubes, mas acredita que o Chelsea seria capaz de lhe dar algo a mais. "Pretendentes não vão faltar, mas gente que possa lhe permitir esse luxo, é possível contar em uma mão."

Mas não é só pelas qualidades em campo que Fàbregas gostaria de reencontrar Messi. O espanhol fez questão de elogiar o caráter do argentino. "Ele tem uma relação muito boa com todos. Eu o vejo muito bem. No mais, o Barça nesta temporada é Messi e mais 10. Ele está salvando a equipe em muitíssimas partidas."