Fàbregas faz gol de falta e Chelsea bate Vitesse em amistoso

O técnico José Mourinho começou a dar cara ao time do Chelsea nesta quarta-feira, quando escalou a base daquela que deverá ser a equipe titular da equipe para a temporada. Com Filipe Luis, Fàbregas, Fernando Torres e Diego Costa entre os titulares, os ingleses venceram o Vitesse da Holanda por 3 a 1 em Arnhem, casa do adversário.

Fàbregas, que já havia enfrentado o Olímpia de Liubliana (Eslováquia), no domingo, marcou seu primeiro gol pelo novo clube nesta quarta. Aos 24 minutos, ele bateu falta sobre a barreira, colocou no ângulo, e fez o segundo gol do jogo. O egípcio Mohamed Salah, mais uma vez escalado como titular, e o sérvio Matic também marcaram para o Chelsea.

Mourinho ainda não contou com os brasileiros que disputaram a Copa do Mundo (Oscar, Ramires e Willian), além de Hazard, Schürrle e Drogba. O marfinense teve sua contratação anunciada na semana passada e ainda não reestreou.

OUTROS JOGOS

Em Cesena, a Juventus enfrentou o time da casa, agora seu rival na primeira divisão do Campeonato Italiano, e ficou no empate sem gols e sem emoções. Já o Bayer Leverkusen entrou em campo em Seul e venceu o FC Seoul por 2 a 0.