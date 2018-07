Fabregas marca no fim, Barça bate Levante e fica mais próximo do título

BARCELONA - Ainda sem Lionel Messi, em processo final de recuperação de um problema muscular, o Barcelona teve mais dificuldade do que o esperado, mas conseguiu mais uma vitória no Campeonato Espanhol. A vítima deste sábado foi o Levante, que só foi derrotado por causa do gol marcado por Fabregas já aos 38 minutos do segundo tempo.

O resultado levou o Barcelona aos 84 pontos, abrindo novamente 13 de vantagem para o Real Madrid, segundo colocado. As atenções do time catalão voltam-se agora para a Liga dos Campeões, já que nesta terça-feira começa o duelo com o Bayern de Munique, na Alemanha, pelas semifinais.

Na terça, o Barça contará com Messi, que está praticamente recuperado de uma lesão na coxa direita mas foi poupado neste sábado. Diante do Levante, no entanto, o time catalão pôde contar com o francês Eric Abidal, que foi titular pela primeira vez desde que se recuperou de um transplante de fígado.

Poupando alguns jogadores para a partida de terça, o Barça encontrou dificuldades diante do 12.º colocado do Espanhol, mas conseguiu a vitória no final da partida. Aos 38 do segundo tempo, Daniel Alves arrancou pela direita e rolou no meio para Fabregas, que dominou e bateu cruzado, selando o placar.