Fabregas não descarta voltar ao Arsenal no futuro

"Com certeza voltarei ao Arsenal quando tiver tempo para ir aos jogos e ver os amigos. Você nunca sabe como será o futuro. Espero ficar por aqui por um longo tempo, e talvez até me aposente no Barcelona. Mas por que não [voltar ao Arsenal]? Na vida você nunca pode dizer ''nunca''. E, se há um lugar para onde eu voltaria, esse lugar é o Arsenal com certeza", revelou o meia.

Com um histórico de oito anos no clube, Fabregas admitiu que teve dificuldade em decidir seu futuro. "Foi a decisão mais difícil da minha vida, mesmo tendo o sonho de defender o Barcelona", afirmou. "Não fico constrangido em dizer que a única coisa que pude dizer [ao técnico Arsène Wenger] foi ''obrigado''. Eu não conseguia falar mais nada. Quase chorei".

Ex-capitão do Arsenal, o meia contou que resolveu deixar o clube por conta da falta de motivação do elenco. "Parecia que não havia mais paixão no time. Sempre dei o meu melhor para fazer o time evoluir. Mas percebi que meus esforços não estavam dando resultados. Me senti preso. Acho que todos passam por um momento na vida em que precisam começar de novo", afirmou.