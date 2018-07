Fàbregas revela desejo de enfrentar Arsenal nas oitavas

Por ter sido líder do seu grupo, o Barcelona enfrentará o segundo colocado de uma outra chave, desde que não seja um clube espanhol - a Uefa não permite confrontos do mesmo país nas oitavas de final. Assim, os possíveis adversários são Arsenal, Milan, Porto, Galatasaray e Shakhtar Donetsk.

"Gostaria que pudéssemos enfrentar o Arsenal nas oitavas de final, por ser uma equipe especial para mim", admitiu Fàbregas, que saiu do Barcelona ainda nas categorias de base e passou oito anos no clube inglês antes de voltar para o Camp Nou em agosto de 2011, comprado por 40 milhões de euros.

Fàbregas também comentou sobre o susto provocado por Messi no Barcelona, após ter saído de maca do jogo de quarta-feira contra o Benfica - a lesão no joelho esquerdo do argentino não é grave. "Ficamos assustados quando vimos. Mas é uma alegria que ele esteja bem", afirmou o meia de 25 anos.