Fàbregas se machuca e vira dúvida na seleção espanhola

KUALA LUMPUR - Cesc Fàbregas pode virar desfalque na seleção da Espanha na próxima semana. O meia se machucou em amistoso do Barcelona neste sábado, na Malásia, e deve ficar de fora da partida entre Espanha e Equador, na próxima quarta-feira, em Quito. O duelo, amistoso, serve de preparação para as Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

O jogador sofreu uma torção no tornozelo direito, segundo informou o Barcelona. Mas novos exames serão realizados no domingo para confirmar ou descartar uma lesão. Ele saiu de campo mais cedo neste sábado, quando faltavam oito minutos para o fim do amistoso com o Malaysia XI, combinado de jogadores da liga da Malásia.

Fàbregas marcou um dos três gols do Barcelona na vitória por 3 a 1 e deu assistência para o gol de Neymar, o segundo do brasileiro com a camisa do time catalão. Contudo, acabou saindo de campo por causa das dores no tornozelo.