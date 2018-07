Fabregas volta aos treinos, mas é dúvida para clássico O meia espanhol Cesc Fabregas revelou nesta quarta-feira que já voltou a treinar e que está recuperado da lesão muscular sofrida no dia 23 de novembro. Apesar disso, ele explicou que ainda não tem presença garantida no time do Arsenal para o clássico com o Manchester United, na próxima segunda, pelo Campeonato Inglês.