Fabrício aquece com elenco e anima treino do São Paulo

O técnico Ney Franco comandou neste sábado o primeiro treino do São Paulo com o grupo completo desde a volta da Argentina, onde a equipe empatou por 0 a 0 com o Tigre, pela decisão da Copa Sul-Americana. Se na sexta os titulares fizeram trabalho de recuperação no Reffis, desta vez todos foram a campo e realizaram uma atividade com bola.

A novidade do treinamento foi a presença do volante Fabrício, que se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador participou do aquecimento ao lado dos companheiros, que ficaram bastante empolgados com sua presença, inclusive o recebendo sob o coro de "ô, o Fabrício voltou".

O volante passou por uma cirurgia no joelho em junho, após sofrer a lesão durante partida contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, esta foi a primeira vez que realizou qualquer tipo de atividade em campo com o grupo. Depois do aquecimento, no entanto, ele seguiu sua programação individual, com os preparadores físicos Zé Mário e Sergio Rocha.