Fabrício deve substituir suspenso Denilson no São Paulo

Dessa vez, porém, Fabrício será titular. O volante vai ocupar a vaga do volante Denilson, que está suspenso. O restante do time deverá ser o mesmo do último jogo, já que o técnico Emerson Leão descartou a possibilidade de poupar os titulares, apesar do time estar envolvido na reta decisiva da Copa do Brasil. Assim, ele relacionou todos os titulares que estão à disposição.

"Não tem como abrir mão do Campeonato Brasileiro. A competição é muito equilibrada e se não somarmos os pontos necessários agora, certamente não teremos forças para chegar entre os primeiros lá na frente", disse Leão.

O São Paulo realizou seu último treinamento para o duelo com o Atlético-MG na manhã deste sábado. Leão relacionou 19 jogadores para o confronto e as novidades são as presenças do volante Rodrigo Caio e do atacante Osvaldo, que não concentraram no duelo com o Coritiba.

Confira os jogadores relacionados por Leão para o jogo deste domingo:

Goleiros: Denis e Léo.

Zagueiros: Rhodolfo, Edson Silva e Paulo Miranda.

Laterais: Douglas, Piris e Cortez.

Meio-campistas: Rodrigo Caio, Jadson, Casemiro, Fabrício, Cícero e Maicon.

Atacantes: Lucas, Luis Fabiano, Fernandinho, Osvaldo e Willian José.