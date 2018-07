Fabrício deve voltar aos treinos no São Paulo na segunda-feira SÃO PAULO - A lesão sofrida por Fabrício não passou de um susto no São Paulo. O volante, um dos jogadores contratados pelo clube para a temporada 2012, está recuperado das dores no tornozelo esquerdo e fez neste domingo um teste sob supervisão do auxiliar-técnico Fernando Leão.