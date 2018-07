Fabrício diz que Cruzeiro está mais bem preparado

A eliminação nas semifinais do Campeonato Mineiro pressionou os jogadores e a comissão técnica do Cruzeiro, mas para o volante Fabrício, o revés teve o aspecto positivo de dar mais tempo de treinamento ao time. Para o meio-campista, isso diminuirá a ansiedade e deverá ajudar os jogadores na partida contra o Nacional, quinta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores.

"Não é a minha primeira Libertadores e venho jogando há um tempinho. Fico mais ansioso quando sinto que não estou preparado. Mas para este jogo a gente teve bastante tempo para treinar. Estamos já no oitavo período de treinamento. Então a ansiedade realmente é menor quando você está mais preparado", afirmou.

Fabrício não acredita que o time uruguaio será ofensivo no Mineirão e garante que o Cruzeiro não será surpreendido em casa. "O Nacional está jogando muito bem ultimamente, fazendo uma boa Libertadores e um bom Campeonato do Uruguai. De repente eles vêm jogar de igual para igual, mas acho difícil. Geralmente as equipes se retrancam contra a gente no Mineirão. Estamos preparados para os dois tipos de jogo", disse.