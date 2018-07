Fabrício diz que reserva não pode ‘ficar de biquinho’ no Palmeiras

Novidade na escalação do Palmeiras contra o Flamengo, o lateral-esquerdo Fabrício precisará mostrar serviço ao técnico Cuca durante a semana para se manter entre os titulares no clássico com o Corinthians, domingo, no Allianz Parque. Egídio se recupera de lesão e Zé Roberto, poupado na última rodada, também pode atuar no setor. Voltar para o banco de reservas não parece ser algo que incomoda Fabrício.

“Quem fica no banco não pode ficar de biquinho. O elenco é forte e vai continuar assim. Jogo grande, todo mundo gosta de jogar”, disse, lembrando que domingo o compromisso é contra o Corinthians. “Vamos respeitar a qualidade do Corinthians, mas queremos a vitória”, completou.

Sobre o clássico, ele assegurou estar preparado para a pressão, caso seja escolhido por Cuca para iniciar a partida. “Erro tem que ser zero. Temos que estar com a cabeça boa para fazer as melhores jogadas e fazer falta no ataque para parar o jogo. Isso é tudo treinado”.

Quando chegou ao Palmeiras, um dos diferenciais de Fabrício foi sua versatilidade, já que pode atuar tanto na lateral-esquerda como meia. “É bom essa versatilidade que o Cuca tem tirado dos jogadores. Eu posso fazer mais de uma função, o Tchê Tchê e o Jean revezam bastante e isso é bom porque o treinador não precisa queimar substituições e pode mexer no time com quem está em campo”, comentou.