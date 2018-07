Fabrício é apresentado e exalta grandeza do Internacional

O Internacional apresentou nesta sexta-feira seu mais novo reforço para a temporada. O lateral-esquerdo Fabrício, contratado junto à Portuguesa, afirmou ter tido propostas de outras equipes, mas optou pelo Inter por ser um "clube grande".

"Vou procurar fazer as coisas que sejam boas para mim aqui. Estava com outras propostas, mas optei pelo Inter por ser um clube grande. É a grande chance da minha vida", declarou o jogador.

Fabrício iniciou a carreira como meia, mas foi na lateral esquerda que começou a ganhar destaque. "Atuava como meia, mas há dois anos me firmei na lateral, onde estou rendendo bastante. Tenho força, velocidade e técnica. Nos últimos dois anos joguei cerca de 75 jogos pela Portuguesa, o que me deu muita experiência", afirmou.

O jogador chega ao clube gaúcho para ser o reserva de Kleber, por quem disse ter uma grande admiração. "Me espelho muito no futebol do Kleber e espero aprender. Ele é mais técnico, eu sou mais de chegada", comparou.

Fabrício foi formado nas divisões de base do São Paulo, mas não chegou a atuar pelos profissionais. Após uma rápida passagem pelo Bragantino, chegou ao Corinthians, onde não conseguiu se firmar. Destaque do Monte Azul, em 2009, despertou o interesse da Portuguesa. Lá passou a atuar na lateral e ganhou projeção. Ele ainda despertou o interesse do Santos, mas acabou acertando com o Inter no início desta semana.