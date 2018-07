Fabrício é operado e desfalca Cruzeiro por até 2 meses O volante Fabrício, do Cruzeiro, foi operado na última quinta-feira, em São Paulo, por conta de uma lesão no púbis, e deverá desfalcar a equipe mineira por um período estimado de 45 a 60 dias. De acordo com o médico cruzeirense, Octacílio da Matta, o procedimento foi realizado com sucesso e o jogador se recupera bem.