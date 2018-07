Fabrício é relacionado e Wallyson fica fora no São Paulo

Assim, Fabrício poderá disputar o seu primeiro jogo na competição nesta quinta, no compromisso válido pela segunda rodada do Grupo 3. Nesta temporada, o volante entrou em campo apenas duas vezes pelo São Paulo, ambas pelo Campeonato Paulista, durante o segundo tempo dos jogos com Guarani e Linense.

Já Wallyson segue fora no São Paulo. Contratado no início deste ano, o atacante não disputa uma partida oficial desde outubro, quando ainda estava no Cruzeiro, por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo. Nesta semana, ele participou de um jogo-treino, mas mesmo assim não será aproveitado diante do The Strongest, assim como o zagueiro Paulo Miranda, em recuperação de artroscopia no joelho esquerdo.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis.

Zagueiros: Lúcio, Rhodolfo e Rafael Toloi.

Laterais: Douglas, Cortez, Carleto.

Volantes: Wellington, Denilson, Rodrigo Caio e Fabrício.

Meias: Jadson, Cañete, PH Ganso e Maicon.

Atacantes: Osvaldo, Luis Fabiano, Aloísio e Ademilson.