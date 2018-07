Fabrício fica fora de treino, mas não preocupa Cruzeiro

"Vou [jogar] sim. Vocês não estão me vendo no campo ali, treinei um pouco ontem [quinta-feira] só para ver como me sentia e hoje já voltei a fazer um reforço. Amanhã [sábado] devo ficar na musculação, fazer alguma coisa, mas se Deus quiser no domingo estarei pronto", afirmou.

Fabrício vem sendo poupado nesta semana por conta das dores no abdome. Com uma longa sequência de jogos neste ano, o volante não quer repetir o desfecho das últimas duas temporadas, quando precisou ser submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal.

"Estou com uma dor no abdome já faz uns dez dias. Por isso estamos tendo um cuidado maior, já que é fim de temporada. Este ano eu joguei bastantes jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, então o pessoal tem tomado alguns cuidados para não acontecer como nos dois últimos anos, em que acabei a temporada lesionado", justificou.

Outra dúvida para o jogo, o meia Montillo treinou em separado nesta sexta, com o preparador físico do clube, e mostrou confiança quanto à recuperação do seu tornozelo esquerdo.