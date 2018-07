Fabrício lembra drama no Cruzeiro para alertar São Paulo Lutar contra o rebaixamento não é uma novidade para Fabrício. Em 2011, o volante viu o Cruzeiro - clube que defendia à época - se salvar da queda na última rodada com uma goleada por 6 a 1 sobre o Atlético-MG e espera não repetir o drama no São Paulo, atual penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com nove pontos.