Fabrício não se intimida com concorrência no Flu Fabrício foi contratado em maio e logo assumiu a condição de titular do Fluminense, jogando no empate contra o Inter pelo Brasileirão e no amistoso com a Itália já durante a pausa para a Copa do Mundo. Mas, durante a intertemporada, chegou outro reforço para a zaga, Henrique, e ele tem sido reserva nos treinos. Mesmo assim, o zagueiro não teme a concorrência e promete lutar pela vaga.