Fabrício não treina e pode desfalcar Inter na quarta

RIO - O lateral-esquerdo Fabrício não tem presença garantida no jogo desta quarta-feira entre América Mineiro e Internacional, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela terceira fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, o jogador não treinou e virou dúvida para o duelo.

Fabrício reclama de dores na coxa direita e, assim, foi poupado da atividade, realizada na Gávea, no Rio. Ele será reavaliado pelo departamento médico, que definirá a sua participação no duelo com o América.

Se o lateral é dúvida, o Inter tem um retorno garantido na partida desta quarta-feira, pois o volante Willians retorna ao time após ficar fora do jogo de ida, disputado em Caxias do Sul.

A delegação do Inter viaja nesta noite para Belo Horizonte. Como venceu o jogo de ida por 3 a 1, o time gaúcho pode perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.