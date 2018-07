Fabrício não treina e segue como dúvida no Cruzeiro O volante Fabrício voltou a ser poupado no treino do Cruzeiro nesta quarta-feira, mesmo depois que exames não apontaram lesão no abdômen do jogador. Ele segue como dúvida para a partida contra o Flamengo, no domingo, em Volta Redonda (RJ).