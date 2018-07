Fabrício passa por exame e ainda é dúvida no Cruzeiro

Titular do Cruzeiro, Fabrício tem um histórico de duas cirurgias de hérnia inguinal. Por isso mesmo, o caso provoca alguma preocupação no Cruzeiro. "Espero contar com ele", afirmou o técnico Cuca, que disse aguardar uma definição do médico Sérgio Freire Júnior nesta quarta-feira.

Diante do Vasco, quando o Cruzeiro venceu por 3 a 1, Cuca optou pela entrada do meia Roger no lugar de Fabrício. Agora, porém, ele espera a recuperação do volante para definir o time que enfrentará o Flamengo. Outra dúvida é na zaga, já que Gil volta de suspensão.

Gil deve voltar ao time titular no domingo, mas Cuca gostou da performance do zagueiro Edcarlos, que foi o seu substituto diante do Vasco. "É bom saber que o Edcarlos tem o mesmo nível do Gil, do Léo e do Caçapa. É bom a gente saber que a equipe está jogando bem, o que passa para a gente uma confiança de fazer um jogo bom", afirmou o treinador.