Fabrício pode ter que operar joelho e preocupa São Paulo Fabrício chegou ao São Paulo em janeiro, vindo do Cruzeiro, e desde então tem passado por momentos muito difíceis na carreira. Depois de sofrer duas graves lesões na panturrilha direita, o jogador sofreu uma torção no joelho esquerdo na vitória por 1 a 0 diante do Atlético-MG, no último domingo. Ele passará por exames nesta segunda e a possibilidade de cirurgia não foi descartada.