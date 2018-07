Fabrício rescinde com Cruzeiro e fica perto de acerto com o Palmeiras

O lateral-esquerdo Fabrício acertou nesta terça-feira a rescisão de contrato com o Cruzeiro, de acordo com o Boletim Informativo Diário da CBF. O fim do vínculo com o time mineiro facilita sua transferência para o Palmeiras. O jogador pertence ao Internacional, com quem renovou o contrato, e estava emprestado ao clube mineiro.

Palmeiras e Cruzeiro acertaram no dia 26 de abril uma troca. Lucas e Robinho iriam para o clube mineiro, que cederiam Fabiano e Fabrício. Os quatro iriam por empréstimo. Lucas e Fabiano já estão regularizados e atuando normalmente pelas novas equipes.

Já, quanto aos outros dois, ainda existia a pendência burocrática entre Cruzeiro e Inter, que impossibilitava o acerto. Enquanto esperava por uma definição, o time alviverde segurava a documentação para evitar que Robinho jogasse pelo time mineiro.

Sem vínculo com o Cruzeiro, Fabrício assinou um novo contrato com o Inter e ficará no Palmeiras até o fim do ano que vem, mesmo período do empréstimo de Robinho. Agora, a diretoria alviverde tenta acertar a situação do jogador para que ele consiga ficar a disposição do técnico Cuca para a partida contra a Ponte Preta, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Fabrício já tem treinado com o grupo desde o mês passado e o técnico Cuca o tem utilizado mais no meio-campo. Ele também pode ser opção na lateral-esquerda, como atuou por alguns minutos durante treinamentos coletivos.