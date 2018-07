Fabrício sente dores e deve desfalcar o São Paulo

O São Paulo não deverá contar com o volante Fabrício na partida contra a Catanduvense, quinta-feira, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Paulista. Nesta quarta, na última atividade de preparação para o confronto, o jogador reclamou de dores na panturrilha direita e deixou o treino antes do final.

Fabrício não foi a única baixa do treinamento no CT da Barra Funda. O lateral-esquerdo Cortez, com dores nas costas, também não participou de toda a atividade e foi para a Reffis, onde realizou tratamento médico. Apesar disso, o jogador deverá ter condições de enfrentar a Catanduvense.

Com um edema na coxa esquerda, Luis Fabiano ficou apenas no Reffis nesta quarta-feira, assim como Fernandinho, que se recupera de dores no joelho. Os dois atacante estão descartados da partida em Barueri, assim como o lateral-direito Piris, que cumprirá suspensão automática.

Em compensação, o volante Rodrigo Caio está à disposição do técnico Emerson Leão após cumprir suspensão automática e deverá ocupar a vaga de Piris na quinta-feira. Assim, o São Paulo deverá enfrentar a Catanduvense com a seguinte escalação: Denis; Rodrigo Caio, Rhodolfo, Paulo Miranda e Cortez; Denilson, Casemiro, Cicero e Jadson; Lucas e Willian José.