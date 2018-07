Fabrício será reavaliado após nova lesão no São Paulo

BRAGANÇA PAULISTA - Contratado no final do ano passado junto ao Cruzeiro, o volante Fabrício chegou ao São Paulo lesionado e, após quase dois meses de recuperação, fez sua primeira partida pela equipe na última quarta-feira, no empate por 3 a 3 com o Bragantino. No entanto, a estreia não foi como esperado e, logo aos 22 minutos, ele sentiu dores na panturrilha esquerda e teve que deixar o gramado.

O volante será reavaliado nesta quinta-feira para saber a gravidade da nova contusão. "Perguntamos para ele se dava para continuar (na partida) e ele disse que a limitação era grande. Será avaliado amanhã (quinta). Ainda não dá para dizer se foi lesão", declarou o médico do clube, José Sanchez.

A lesão foi diferente da que vinha afastando o jogador, que chegou do Cruzeiro com uma tendinite no tornozelo esquerdo. Caso não tenha condições de jogo, ele deve ser substituído por Casemiro, que entrou em seu lugar na última quarta, diante do Palmeiras, neste domingo.

Além do problema com Fabrício, o técnico Emerson Leão também lamentou o resultado diante do Bragantino, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Pare ele, a equipe poderia ter saído com a vitória de Bragança Paulista se não tivesse cometido tantos erros.

"Para o torcedor foi ótimo, assistiu a um belo jogo. Só que, para nós, o empate foi como uma derrota. Poderíamos ter vencido aqui dentro se não fosse pelos nossos erros", declarou. "Nós cometemos um novo erro. Erro acontece e vem para mostrar o que não deve ser feito. Poderíamos ter vencido se não fossem os nossos erros. Hoje pagamos por eles. Sem individualizar", completou.

De positivo, ficou a atuação dos homens da frente, principalmente do meia Cícero, que saiu-se bem improvisado como centroavante e marcou dois gols. "Saio meio chateado pelo resultado, mas fico feliz pelos gols. A posição não é minha, mas posso ajudar. O primeiro gol foi de oportunismo e o segundo tive a felicidade no chute. Tive outra oportunidade, mas está de bom tamanho", comentou.