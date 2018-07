Fabrício torce o joelho e vira dúvida no Inter para o restante do ano

Brigando para garantir vaga na próxima edição da Libertadores, o Inter pode perder um titular importante nas duas últimas rodadas do Brasileirão. O lateral-esquerdo Fabrício torceu o joelho direito durante o treino desta quarta-feira e causou preocupação nos jogadores da equipe.

Já na parte final da atividade, Fabrício travou a perna no gramado ao tentar evitar uma saída de bola pela linha de fundo e caiu. Gritando de dor, foi rapidamente acudido pelos profissionais do departamento médico do Inter e deixou o gramado com uma bolsa de gelo no local, caminhando. Abel Braga aproveitou para encerrar o treino.

Caso seja vetado para pegar o Palmeiras, sábado, no Beira-Rio, Fabrício deverá ser substituído por Alan Ruschel. Por outro lado, Alan Patrick poderá ser a novidade de Abel. O meia foi liberado pelo departamento médico e treinou normalmente. Nilmar ficou no vestiário e segue como dúvida.