Fabrício treina e deve estrear no São Paulo semana que vem

SÃO PAULO - O volante Fabrício, finalmente recuperado de uma tendinite no tornozelo esquerdo, participou normalmente do treino coletivo do São Paulo na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda. A expectativa era de que ele poderia aparecer na lista de relacionados para o jogo contra o Paulista, na quinta-feira. Mas a estreia do jogador deve ficar apenas para a próxima semana.

O técnico Emerson Leão afirmou, na entrevista coletiva, que conversou com Fabrício. "Falei com ele agora e ele ainda não está pronto. Mas, na semana que vem, já deve estar."

Um dos principais reforços contratados pelo São Paulo para a temporada, Fabrício ainda não estreou no clube. Ele chegou já com o problema no tornozelo esquerdo, o que o obrigou a fazer tratamento durante até a semana passada, quando foi liberado pelos médicos para treinar com os companheiros.

Assim, Fabrício participou do coletivo desta terça-feira, treinando entre os reservas. Ele ainda busca melhorar a forma física, pois está sem jogar desde o ano passado, quando ainda defendia o Cruzeiro.

Depois da derrota para o Corinthians no clássico de domingo passado, o São Paulo caiu para o quarto lugar no Paulistão, com 14 pontos. Agora, o time busca a recuperação nesta quinta-feira, na abertura da oitava rodada, quando enfrenta o Paulista, a partir das 19h30, no Morumbi.