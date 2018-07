Fabrício treina e pode voltar ao São Paulo na quinta

Fabrício não entra em campo desde o jogo contra o Bragantino, no dia 22 de fevereiro, quando sofreu uma contratura na panturrilha direita. Recuperado, ele já treina com o restante do grupo. Leão, no entanto, só deverá definir o time do São Paulo no treino desta quarta.

Para o jogo desta quinta, o treinador poderá ter problemas no ataque. Nesta terça, Fernandinho deixou o treino mais cedo, em razão de dores no joelho, e virou mais uma dúvida no setor ofensivo do São Paulo. Se for vetado, Leão ficará com opções reduzidas para definir o ataque, já que Luís Fabiano também é dúvida.

O atacante desfalcou o time no fim de semana, por conta de um edema na coxa esquerda, e ainda não sabe se retornará contra o Catanduvense. Será reavaliado nesta quarta. Sem Luís Fabiano, Leão deverá manter o setor com Lucas e Willian José. Osvaldo será uma das opções no banco de reservas.

Por enquanto, o único desfalque certo para quinta é o lateral-direito Piris, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo. Rodrigo Caio, que cumpriu suspensão na rodada passada, deverá ser seu substituto.