Fabrício volta a sentir dores e não treina no São Paulo

SÃO PAULO - O volante Fabrício voltou a sentir dores no tornozelo esquerdo e não treinou com o restante do elenco do São Paulo na manhã desta terça-feira no CT de Cotia, onde acontece a pré-temporada são-paulina. Segundo os médicos do clube, o jogador está com uma tendinite e ficará em tratamento por tempo indeterminado, até que esteja livre da dor.

"O quadro não é grave, mas incomoda o atleta, limitando os seus movimentos. Optamos para que ele trate, fique bom e volte a treinar com o grupo sem limitações. Conversamos com a comissão técnica e achamos prudente fazer este tipo de procedimento", explicou o médico do São Paulo, José Sanchez, em entrevista ao site oficial do clube.

Reforço recém-contratado pelo São Paulo, Fabrício começou a sentir dores no tornozelo esquerdo na última sexta-feira, quando não treinou com o grupo e foi realizar alguns exames. Liberado pelos médicos, ele passou por testes físicos no domingo e trabalhou normalmente com o restante do elenco na segunda-feira, treinando até com bola.

Mas, como as dores voltaram, Fabrício foi afastado dos treinamentos nesta terça-feira e começou um tratamento específico para se recuperar da tendinite. O volante que veio do Cruzeiro é um dos cinco reforços contratados pelo São Paulo, ao lado do lateral-esquerdo Cortês, do meia Maicon e dos zagueiros Paulo Miranda e Edson Silva.