Faculdade deve ser a nova patrocinadora da camisa do Palmeiras

O Palmeiras está muito próximo de acertar com mais um patrocinador para estampar a marca no uniforme da equipe nesta temporada. A FAM (Faculdade das Américas) coloca no papel os últimos detalhes para anunciar definitivamente na barra da camisa palmeirense.

A faculdade tem como dono o casal José Roberto Lamacchia e Leila Mejdalani Pereira, que também é proprietário da Crefisa, empresa que se tornou patrocinadora master do Palmeiras e exibe sua marca no ombro do uniforme. Lamacchia é palmeirense fanático e já tinha admitido a possibilidade de fazer novos negócios com o presidente Paulo Nobre.

O contrato, que ainda não tem o valor revelado, será válido até o fim de 2016, quando se encerra o mandato do presidente palmeirense. O acordo deve ainda ser sacramentado nos próximos dias. A FAM já apareceu na camisa do Palmeiras nas últimas três partidas, mas como acordos pontuais apenas.

Com mais um patrocinador, o Palmeiras passa a ter uma das camisa mais valiosas do futebol brasileiro. Atualmente, o clube arrecada R$ 30 milhões por ano, sendo R$ 23 milhões da Crefisa, R$ 5 milhões da Prevent Senior (que estampa a marca no ombro) e mais R$ 2 milhões da TIM (que aparece dentro dos números na camisa dos atletas).

O Palmeiras ficou cerca de um ano e meio sem patrocínio master, tendo como única fonte de renda oriunda da camisa, o valor pago pela TIM. Nos lugares das marcas, o clube apostava em propagandas do Avanti, programa de sócio-torcedor, e, esporadicamente, conseguiu alguns patrocínios pontuais.