Fadiga não vai afetar jogadores espanhóis, diz Fernando Torres

MADRI - Fernando Torres afastou preocupações de que os jogadores da Espanha possam estar cansados após uma extenuante temporada doméstica na apresentação dos campeões do mundo e da Europa nesta segunda-feira para jogar o amistoso pré-Copa contra a Bolívia, na sexta.

A maior parte do elenco espanhol atua pelo Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madri, três clubes que estiveram envolvidos numa intensa disputa pelo título espanhol, decidida apenas no último jogo.

O Real e o Atlético ainda se enfrentaram na final da Liga dos Campeões, no sábado, quando o atacante Diego Costa deixou o campo lesionado aos nove minutos do primeiro tempo. O defensor Juanfran também demonstrou sentir dor mais para o final da partida.

“É verdade que os jogadores que atuam em casa estavam competindo até recentemente”, disse Torres a jornalistas ao chegar no campo de treinamento da Espanha, nos arredores de Madri.

“Mas você esquece o cansaço quando vai a uma Copa do Mundo jogando pela Espanha”, acrescentou o atacante do Chelsea, que vai ao seu terceiro Mundial em junho no Brasil se conseguir convencer o técnico Vicente del Bosque que merece estar no time final.

“Aconteceu o mesmo com outros torneios no passado e tudo deu certo para nós. Jogadores de clubes grandes estão acostumados a temporadas longas.”

A principal lesão a preocupar Del Bosque é a de Diego Costa, que enfrenta insistentes problemas musculares desde as últimas semanas das campanhas no Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões.

O atacante brasileiro passou por exames nesta segunda que revelaram uma ruptura no músculo da coxa e ele vai precisar de cerca de 15 dias para se recuperar, noticiou a mídia espanhola. Não houve confirmação oficial da lesão por parte da federação espanhola de futebol ou do Atlético.

Del Bosque tem até o dia 2 de junho para selecionar o elenco final de 23 jogadores, e até lá os jogadores do Real e Atlético não vão se juntar ao restante dos jogadores. Os 19 convocados para o jogo contra a Bolívia na sexta em Sevilha passaram por testes médicos antes de treinar nesta segunda e estavam em “perfeitas” condições, informou a federação na página da seleção espanhola na Internet. A Espanha enfrenta Holanda, Chile e Austrália pelo Grupo B do Mundial, que começa em 12 de junho no Brasil.