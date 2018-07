Fagner admite ansiedade por primeiro jogo na Arena Corinthians

SÃO PAULO - Os jogadores do Corinthians já vivem a expectativa do jogo histórico do próximo domingo, a primeira partida oficial do Itaquerão. O duelo contra o Figueirense é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e também é considerado pela Fifa como evento-teste para a Copa do Mundo.

"Já há uma ansiedade natural, acredito que todos vivem isso. Neste momento, nós jogadores fazemos parte disto tudo. Será um marco para o clube, para a torcida. Mas temos de saber separar as coisas, nosso real objetivo é vencer o jogo", afirmou o lateral-direito Fagner, autor do gol no clássico contra o São Paulo domingo, no empate por 1 a 1, na Arena Barueri.

O Corinthians divulgou nesta tarde como serão as vendas e os preços dos ingressos para a partida. As vendas começam nesta terça, apenas pela internet, para quem é Fiel Torcedor. Os preços vão de R$ 50 a R$ 400. O clube só não divulgou a carga de ingressos que será vendida, mas o número deverá girar em torno de 40 mil - o dobro do último sábado, na inauguração oficial, no amistoso com veteranos do time.

"Os jogadores vão se comportar normalmente dentro de campo. A torcida vai se comportar como no Pacaembu. Lá essa parceria fez história, e será da mesma maneira na nova casa. Para os adversários, será complicado jogar no novo estádio", afirmou Fagner.

Antes do jogo contra o Figueirense, o Corinthians vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense na quarta-feira, no amistoso que marca a reinauguração da Arena da Baixada, outro estádio que será usado no Mundial.