Fagner celebra 1ª vitória do Corinthians na temporada e cobra novas correções

Fagner comemorou a primeira vitória do Corinthians na temporada 2022, mas pediu melhor desempenho para evitar pressão do adversário como foi neste domingo. O lateral-direito começou o ano jogando mais à frente e dando bastante suporte ofensivo ao time de Sylvinho. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, Fagner cobrou que haja correções para que o Corinthians construa placares mais confortáveis.

"A gente fica feliz pelo resultado, sabemos que é importante fazer correções com vitória. No primeiro tempo imprimimos um ritmo bom, nos últimos minutos demos um pouco de espaço. No segundo tempo, atacaram um pouco mais, isso dificultou a marcação. Precisa corrigir essa pressão para que a gente consiga ampliar o placar e fazer mais gols", disse o lateral.

Fagner mais uma vez se mostrou peça importante na construção de jogadas do time corintiano, principalmente no primeiro tempo. O lateral chegou a ter chance de finalizar e encontrou companheiros em boas condições, inclusive no lance que resultou no pênalti que deu o gol da vitória. Fagner clareou a jogada para que Gustavo Silva fizesse o cruzamento que terminou em pênalti.

O triunfo fora de casa contra o Santo André encerra um jejum para o time de Sylvinho, que não vencia fora desde o dia 28 de agosto do ano passado. Foram seis derrotas e três empates desde então.

Com quatro pontos somados, a equipe de Fagner assume a liderança do Grupo A, podendo ser ultrapassado pelo Guarani, que joga nesta segunda-feira contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira para o primeiro clássico do ano, contra o Santos. O jogo acontecerá na Neo Química Arena pela terceira rodada do Paulistão.