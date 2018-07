Fagner chega para reescrever sua história no Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians, enfim, apresentou nesta quinta-feira o lateral-direito Fagner como novo reforço. O jogador de 24 anos assinou contrato de empréstimo por um ano - ainda pertence ao Wolfsburg, da Alemanha, com quem tem vínculo até 2016. Ele não foi negociado com opção de compra e nem preço estipulado, caso a diretoria corintiana queira mantê-lo no elenco para a próxima temporada.

"Temos certeza que ele vai desenvolver um bom trabalho e quem sabe, lá frente, a gente faça a compra definitiva", disse o novo diretor de futebol do Corinthians, Ronaldo Ximenes, durante a apresentação de Fagner nesta quinta-feira.

Fagner tem agora a chance de reescrever sua história no Corinthians. Formado nas categorias do clube, ele subiu para o profissional em 2006. E teve uma saída nada amigável. No início de 2007, a diretoria e o empresário do jogador não chegaram a um acordo para a permanência. Assim, após disputar apenas seis jogos com a camisa corintiana, o lateral não teve o contrato renovado.

Agora, sete anos depois e mais experiente, Fagner disse que se arrependeu por ter deixado o Corinthians no passado. "Eu era muito novo, não conhecia muito o futebol. Em certos momentos, me arrependi. Mas tenho a chance de continuar a história que foi interrompida", disse o jogador. "Em 2008, quando fui pra Holanda e fiquei parado, me arrependi."

Fagner foi contratado para substituir Edenílson, negociado com a Udinese, da Itália. Assim que estiver em forma, deve ser titular do time do técnico Mano Menezes. Mas ele disse que não se sente com lugar cativo na lateral direita. "Não tenho lugar garantido, a concorrência é grande. O Diego Macedo fez uma grande partida (na vitória sobre o Paulista, na noite de quarta-feira). Eu vou trabalhar para conquistar meu espaço", avisou.