Fagner comemora bom ano e mira mais títulos no Vasco As trajetórias do Vasco e de Fagner foram semelhantes em 2011. O clube, assim, como o defensor, enfrentou dificuldades no começo do ano, com tropeços consecutivos no Campeonato Carioca, mas deu a volta por cima, assim como o jogador, que sofreu com lesões. A equipe foi campeã da Copa do Brasil, vice do Campeonato Brasileiro e foi semifinalista da Copa do Brasil. Já o lateral foi eleito o melhor da sua posição no Campeonato Brasileiro. Satisfeito, o jogador que repetir o mesmo sucesso no próximo ano.