Fagner comemora bom momento, mas prevê duro compromisso na Copa do Brasil

Um dos jogadores mais experientes do Corinthians, o lateral-direito Fagner comemora, mas não quer que o time se iluda com as duas vitórias seguidas no Paulistão. E prevê uma dura estreia na Copa do Brasil, diante do Salgueiro, no sertão pernambucano, na quarta-feira.

"Agora é descansar bem, pois temos uma viagem longa e um jogo bastante difícil. E é só uma partida", alertou o lateral. "Se não fizermos um bom jogo, podemos ficar fora de competição", enfatizou.

Como a primeira fase da Copa do Brasil é realizada apenas com confrontos de ida, o visitante atua pelo empate. Porém, dá adeus precocemente em caso de derrota. A zebra já aprontou para Sport e Goiás, por exemplo.

O Corinthians viaja ainda nesta segunda-feira para a cidade pernambucana. Mas não voa até Recife. Da capital até Salgueiro são quase oito horas de estrada. O aeroporto de Juazeiro do Norte, no Ceará, é o mais próximo. De lá, os paulistas vão enfrentar três horas de estrada.

Pensando no Paulistão e avaliando as primeiras rodadas, Fagner vê a liderança isolada e os bons resultados, apesar do futebol carente, mais importantes para os jovens, ainda em adaptação.

"O time está num momento importante e as duas vitórias servem para dar confiança aos meninos, que estão agregando. Sabemos que até correção e ajustes após vitória fica mais tranquilo", avaliou. Rodrigo Varanda, Antony, Vitinho e Gabriel Pereira são os jovens que atuaram no ABC. Vagner Mancini ainda conta com muitos outros no elenco.

Autor do gol do triunfo, o zagueiro Bruno Méndez comemorou muito por anotar pela primeira vez pelo Corinthians, após 34 partidas disputadas. "Estou muito feliz pelo primeiro gol com essa camisa, num jogo difícil, com campo ruim para se jogar", afirmou o uruguaio, improvisado mais uma vez na lateral-esquerda com a ausência de Fábio Santos e Lucas Piton, ambos com covid-19.