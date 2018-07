Fagner comemora regularidade no Vasco em 2010 Mesmo com problemas de contusão neste ano, o lateral-direito Fagner disse nesta sexta-feira que está satisfeito com sua regularidade no Vasco nesta temporada. O jogador entrou em campo em 42 partidas em 2010 e, neste domingo, chegará à marca de 60 jogos com a camisa do Vasco.