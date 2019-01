Fagner comenta possível chegada de Arana e confirma sondagem do Flamengo

O lateral-direito Fagner concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira logo após o treino do Corinthians. O jogador comentou sobre a possível chegada de Guilherme Arana para a lateral esquerda. Os dois jogaram juntos em 2017 e conquistaram o Campeonato Brasileiro.

"É importante ter grupo forte. O Arana é um grande jogador, teve uma passagem maravilhosa por aqui. Tem personalidade e qualidade. É importante ter um grupo forte. Precisamos colocar o Corinthians onde merece estar, que é brigando por títulos. Se o Arana vier vai ser uma boa dor de cabeça para o Carille. E quem sai ganhando com isso é o Corinthians", disse.

Arana foi negociado com o Sevilla no fim da temporada, mas não vem sendo aproveitado no time espanhol. A diretoria do Corinthians tentará o empréstimo por uma temporada. A volta do jogador resolveria um problema na lateral esquerda. Hoje, Fábio Carille conta com Danilo Avelar como titular. O reserva, Carlos Augusto, está com a seleção brasileira sub-20, que disputa o Sul-Americano da categoria.

"Sem dúvida o Avelar vai crescer muito. No treino já notamos a evolução dele. Acho que só faltava conversa. O Fábio (Carille) tem feito bastante isso não só com ele, mas com todos. Não só com o Avelar", disse. "Lembro que quando cheguei em 2014 ele fizeram isso comigo. Ele e o Sylvinho que eram os auxiliares na época foram responsáveis por um crescimento muito importante da minha carreira", complementou.

O Corinthians, no entanto, não é o único clube que demonstrou interesse em Arana. O Santos também está tentando trazer o atleta. O gerente de futebol Renato, que atuou pelo Sevilla, conservou com a diretoria do time espanhol para tentar o empréstimo.

FLAMENGO - Fagner também comentou sobre a sondagem do Flamengo durante as férias. O clube rubro-negro procura um lateral-direito e foi consultar o time paulista. Recebeu um não. A própria diretoria do Corinthians admitiu o contato, mas as negociações não avançaram.

“Fiquei sabendo dessa sondagem há uma semana, não chegou nada pra mim, nada de fora também. Como eu sempre falo, estou muito feliz no clube, as coisas estão muito boas pra mim e pra minha família, quero construir uma história no clube ainda. Estou bem tranquilo e bola para frente”, comentou.

Fagner é um dos principais líderes o atual elenco ao lado de Cássio e Jadson. O trio deve estar presente na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, domingo, em Itaquera. O time deve entrar em campo com Cássio; Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Richard, Ramiro e Jadson; André Luis, Gustagol e Sornoza (Pedrinho).