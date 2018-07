Fagner confirma renovação de contrato com o Corinthians até 2021

Remanescente da conquista do Campeonato Brasileiro de 2015 ao lado do goleiro Cássio, o lateral Fagner confirmou que a renovação de contrato até 2021 está encaminhada e só falta a assinatura final.

+ ‘Acredito que o Corinthians será visto de outra forma em 2018', diz Rodriguinho

“Está tudo certo. Acertamos tudo, está tudo encaminhado. Só falta vir o papel para assinar”, afirmou o lateral em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava.

Aos 28 anos, o lateral afirma que a idade impede uma transferência mais arriscada. “Estou encerrando meu quarto ano aqui, estou em casa, perto da minha família, que está estabilizada. Não estou numa idade de ficar arriscando, ir para qualquer lugar”, afirmou o lateral.

Para enfrentar o Atlético-MG no domingo, na partida que vai marcar a entrega do troféu e das medalhas de campeão brasileiro, Fagner avalia que o Corinthians ainda tem objetivos, mesmo após a conquista do título. “Ainda temos objetivos, ajudar o Jô (a ser artilheiro do Brasileirão), ficar com a defesa menos vazada. Tem várias coisas que servem de combustível para a gente fazer bons jogos e terminar o ano bem", contou Fagner.