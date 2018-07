Fagner defende permanência de Carille no Corinthians: 'Conhece todo mundo aqui'

O lateral-direito Fagner elogiou nesta quinta-feira o trabalho de Fábio Carille e disse que o interino tem um futuro "brilhante" como técnico. Carille, que trabalha no Corinthians desde 2009, assumiu o time após a demissão de Cristóvão Borges e estreou com vitória por 1 a 0 contra o Fluminense, na última quarta, pela Copa do Brasil.

"O Fábio (Carille) tem a vantagem de conhecer todo mundo que está aqui. Foi ele que ajudou a trazer A ou B e conhece a característica de cada um", disse o jogador em entrevista coletiva nesta quinta-feira no CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo.

Fábio Carille deve permanecer à frente do Corinthians até o final do Brasileirão. A diretoria não pensa, neste momento, em contratar um treinador. O presidente Roberto de Andrade quer um pouco de tempo para a escolha do novo treinador.

Para Fagner, Fábio Carille aprendeu muito com Tite, hoje na seleção brasileira. "Ele gosta do método, do estilo (do Tite) e se continuar nessa linha terá um futuro brilhante".

O Corinthians volta a campo neste domingo e enfrenta mais uma vez o Fluminense. Desta vez, no entanto, o confronto será pelo Brasileirão, em sua 27.ª rodada. O jogo será no estádio Itaquerão, em São Paulo, às 16 horas.