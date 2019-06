Fagner desfalcará Corinthians contra Flamengo pela Copa do Brasil

O lateral-direito Fagner não se recuperou das dores na coxa esquerda e desfalcará o Corinthians contra o Flamengo nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogador se machucou na partida contra o Deportivo Lara, na última quinta-feira, pela Sul-Americana. Fagner deixou o campo de maca, mas Fábio Carille chegou a comentar que foi mais por precaução. Os exames realizados no sábado também não detectaram lesão.

Mas Fagner não foi a campo no domingo e nem no trabalho desta segunda-feira. Como se apresentará à seleção brasileira na quarta-feira é possível também que seja poupado para não agravar o problema e correr o risco de ficar de fora da Copa América. O substituto na posição será Michel Macedo.

A boa notícia na lista de relacionados foi o retorno do volante Ramiro, que não viajou para a Venezuela na última semana para tratar de problema muscular. A tendência é que o jogador comece no banco de reservas.

O Corinthians perdeu o jogo de ida para o Flamengo na arena em Itaquera por 1 a 0 e precisa de dois gols para garantir a classificação no tempo regulamentar. A tendência é que Carille mande a equipe a campo com: Cássio; Michel Macedo, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Jadson, Vagner Love e Clayson.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar e Michel Macedo.

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique.

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Ralf, Ramiro e Richard.

Meias: Jadson, Régis e Sornoza.

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo, Janderson e Vagner Love.