Fagner vê Corinthians efetivo: 'Não precisamos de 10 chances de gol'

Um dos pilares da melhor defesa do Campeonato Brasileiro com apenas oito gols sofridos em 14 jogos, o lateral-direito Fagner destaca a organização tática do Corinthians. O jogador ressalta que o time alvinegro costuma não correr riscos na defesa e, quando vai ataque, é efetivo. "O mais importante é a maneira como a equipe vem se comportando. Não precisamos ter dez oportunidades de gol. Se tivermos duas ou três e convertermos, é o mais importante", disse.

No último sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro, na Arena Corinthians, em São Paulo, esta foi a tônica do jogo. O adversário criou mais chances, o Corinthians soube se segurar na defesa e fez o gol em um contra-ataque puxado por Vagner Love. "Soubemos aproveitar a chance que tivemos. Quando o Atlético teve mais posse de bola, a equipe soube se comportar defensivamente", disse Fagner.

O lateral-direito destaca a importância do técnico Tite na boa fase do time, invicto há seis rodadas (cinco vitórias e um empate). "Ele prioriza a organização da equipe, não só de defesa, mas um todo. A equipe sempre busca estar organizada. Isso faz com que a gente sofra poucos gols".

O Corinthians volta a campo no Brasileirão no domingo, quando enfrenta o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Antes, nesta quarta-feira, o time alvinegro faz um amistoso contra o ABC, mas apenas os reservas e garotos recém-promovidos da base viajarão a Natal.