Fagner destaca entrosamento como diferencial do Corinthians na Libertadores

O lateral-direito Fagner espera um jogo complicado para o Corinthians diante do Independiente, na Argentina, mas acredita que o entrosamento e a experiência do elenco pode fazer a diferença diante dos argentinos.

"A Libertadores é diferente e a arbitragem deixa correr mais o jogo. É um jogo mais pegado e a experiência vai te dando bagagem para não cometer os mesmos erros. Como estamos juntos desde ano passado, isso dá uma força para o jogo", disse o lateral, já em solo argentino.

Líder do grupo 7, com quatro pontos, o Corinthians espera usar a inteligência para voltar com um resultado positivo. "Vai depender de como o jogo vai se desenhar. Mas é óbvio que a gente vem para cá buscando os três pontos. Mas temos de ler o jogo, claro que é importante sair com pontos, mas o objetivo é vencer", comentou o lateral.

O técnico Fábio Carille terá força máxima para encarar os argentinos. O time brasileiro treinará na tarde desta terça-feira, quando o treinador definirá o time para o jogo de quarta-feira.