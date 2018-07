Fagner deve ganhar vaga de Elder Granja no Vasco

A grande novidade do treino foi a presença de Fagner na lateral direita, o que deve mandar Elder Granja para o banco. E Carlos Alberto deve mesmo começar na reserva - está longe das condições físicas ideais.

Como a vaga pode ser decidida em cobranças de pênaltis, o assunto foi abordado na entrevista coletiva do atacante Dodô. Logo ele, que perdeu duas cobranças no último jogo entre as duas equipes, pela fase de classificação da Taça Rio.

Dodô disse que preferiu se esquivar das cobranças desde então. Para o confronto com o Flamengo, ele até antecipou quem poderia substituí-lo na eventualidade de o árbitro marcar um pênalti.

"Tem Elton, Philippe Coutinho, Carlos Alberto." Mas, se o jogo terminar empatado, ele sabe que não poderá fugir à responsabilidade de ser um dos cobradores na série decisiva.