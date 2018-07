Fagner diz não temer nova concorrência na lateral do Corinthians

SÃO PAULO - Ferrugem fez exames médicos e testes físicos no CT do Parque Ecológico nesta quarta-feira. Ele chega para brigar por uma posição na lateral direita do Corinthians com Fagner. O titular já deu as boas-vindas ao novo companheiro, mas garante que não teme perder a posição e aposta no entrosamento para iniciar o Brasileirão.

"Como eu falo, clube grande sempre tem concorrência, a gente sempre tem de estar mostrando. Ele (Ferrugem) demonstrou qualidade, chegou aqui e vamos ajudá-lo. Mas esse negócio de sombra, sou de outra opinião, clube grande não tem titular absoluto, e sim 20 e tantos que têm de estar bem para quando entrar ajudar o time", afirmou Fagner.

O lateral não vê Ferrugem como uma ameaça no momento, apesar de reconhecer algumas falhas a serem corrigidas, e aposta no entrosamento adquirido com a equipe neste início de ano para continuar ganhando voto de confiança de Mano Menezes.

"Acho que minha avaliação é boa (do início no clube), mas ao mesmo tempo sei que não é o suficiente, tem muita coisa para ser melhorada e muito coisa a ser trabalhada e esse é meu foco, aprimorar coisas no dia a dia e, certeza, daqui até fim do ano vou atingir o nível que eu quero", enfatizou.

"Esse período de treinamentos, sem jogos oficiais, foi importante para o entrosamento, até porque a equipe se modificou bastante, e o entrosamento é o mais importante hoje, conhecer quem está a seu lado. Essa fase foi importante na adaptação, para conhecer melhor meus companheiros e não acontecer coisas que aconteceram no passado."

As "coisas do passado" que Fagner diz são os erros seguidos do setor defensivo. Foram vários gols sofridos em bobagens do setor durante o Paulista que acabaram com eliminação na primeira fase, o que fez o clube cogitar a volta de Edenilson e agora a busca de Ferrugem.

O recém-chegado da Ponte Preta desembarca no clube cheio de elogios de Mano, o que pode pesar ou fazer pressão em Fagner. "Equipe grande sempre vai ter dois ou três da mesma posição de qualidade para buscar o melhor. Hoje estou jogando, amanhã pode ser que entre outro, mas tem de manter o nível ou melhor, esse tem de ser o pensamento de equipe campeã."