Fagner diz que Corinthians 'aprendeu com erros' e prega respeito ao Guarani

O Corinthians alternou altos e baixos na primeira fase do Paulistão, mesmo assim terminou com a segunda melhor campanha. Nesta quinta-feira o time hospeda o Guarani e o experiente lateral-direito Fagner prega respeito ao rival. Ao mesmo tempo, garante que a equipe aprendeu com os erros e está pronta para chegar mais forte nestas quartas de final.

As três derrotas na primeira fase foram nos clássicos e todas serviram para uma correção. Contra o Santos, o time não conseguiu segurar a vantagem no placar, diante do São Paulo não soube reagir após levar gol com um minuto e no clássico com o Palmeiras o erro corintiano foi não ter paciência para acalmar o confronto assim que buscou o empate.

Fagner vê coisas positivas na fase, até mesmo com as falhas. "Foi muito importante, passamos por alguns processos, momentos difíceis, mas acredito que dentro de tudo o que aconteceu fizemos um grande primeiro turno", avaliou. "Em questão de performance, o time conseguiu a segunda classificação no geral, então fico muito feliz com isso. Agora é fase decisiva onde não podemos ter erros. O que tivemos na primeira fase serviram de aprendizado para chegar mais forte neste momento decisivo para alcançar nosso objetivo."

O Corinthians é favorito no duelo, mas Fagner não admite menosprezo ao time campineiro na Neo Química Arena. O Guarani ganhou do São Paulo e empatou com o Santos, por exemplo. "A gente sabe que é um jogo duro, sabemos o que o Guarani fez", alertou. "Não existe mais equipe boba, eles vão tentar dificultar ao máximo o que a gente tem de melhor. Óbvio que também vamos estudar e ver o que podemos tirar de proveito para fazer um grande jogo e conseguir o resultado."

Desfalque no domingo contra o Novorizontino por suspensão, o lateral ressalta o dia a mais antes da partida e elogia a preparação corintiana. "A preparação foi boa, conseguimos trabalhar forte, nos preparamos bem e agora é focar para fazer bem feito o que a gente trabalhou na semana."