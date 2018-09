Fagner é a principal dúvida de Jair Ventura para o duelo contra o Sport

O lateral-direito Fagner é a principal dúvida do Corinthians para o duelo contra o Sport no domingo, às 19h, em casa, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador deixou o campo contra o Flamengo na quarta-feira com dores musculares e será inicialmente avaliado nesta sexta-feira para saber se tem condições de jogo.

A presença de Fagner na partida diante do time carioca pela Copa do Brasil foi alvo de polêmica. Isso porque o jogador havia sido cortado da seleção brasileira por causa de um problema muscular. O prazo de recuperação era de 21 dias, mas ele recebeu alta e voltou aos treinos após 12 dias.

A diretoria do Flamengo reclamou porque Lucas Paquetá também foi convocado e voltou de viagem no dia da partida. Fagner retornou aos treinamentos na última segunda-feira. Com isso, os dirigentes rubro-negros ameaçaram denunciar o clube.

Apesar de toda essa polêmica, Fagner entrou em campo e teve atuação discreta. Agora depende do departamento médico para reforçar a equipe no domingo. Caso seja vetado, Jair Ventura possivelmente terá que improvisar um volante no setor. Gabriel e Paulo Roberto disputariam a vaga. Isso porque Mantuan, o reserva da posição, não foi relacionado para o duelo contra o Flamengo por causa de dores na coxa e também é dúvida.

O Corinthians vem de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e ocupa a décima colocação com 30 pontos, a apenas seis do Sport, que abre a zona de rebaixamento. Um novo tropeço jogará ainda mais pressão na equipe.