Fagner e Cueva podem ser suspensos por troca de agressões em Corinthians x São Paulo

O lateral-direito Fagner e o meia Cueva podem ser suspensos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) após trocarem agressões no clássico entre Corinthians e São Paulo, realizado no último domingo. Entretanto, a chance do corintiano ficar fora da decisão por causa disso é pequena.

Os julgamentos do TJD ocorrem sempre às segundas-feiras e como a próxima segunda será feriado (1º de maio, Dia do Trabalho) a tendência é que o caso seja analisado a partir do dia 8.

Em entrevista à ESPN Brasil, o procurador Wilson Marqueti preferiu não descartar a possibilidade do lateral ser suspenso preventivamente e, assim não enfrentar a Ponte Preta na decisão do Estadual.

"Dependendo da gravidade, pode ocorrer um pedido da procuradoria nesse sentido. Aí o presidente do Tribunal que irá decidir se dará o efeito suspensivo até o julgamento", disse o procurador.

Durante o clássico, Cueva tentou dar uma cabeçada e uma cotovelada em Fagner, que revidou com uma joelhada na parte posterior da coxa do peruano.

Fagner ainda está pendurado com dois cartões amarelos e caso seja advertido no primeiro jogo da final, não poderá atuar no segundo e decisivo confronto contra a Ponte.