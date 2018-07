Fagner é desfalque e Kazim marca gol contra em treino do Corinthians

O técnico Fábio Carille pode ter problemas para escalar o Corinthians que encara o Fluminense, domingo, às 16h, na Arena Corinthians. O lateral-direito Fagner não treinou nesta sexta-feira por estar com dores no pé direito e Mantuan treinou em seu lugar.

Segundo a assessoria de imprensa do clube, Fagner não preocupa, mas a expectativa é que ele esteja em campo no treino de sábado. Nesta sexta-feira, Carille priorizou o trabalho com o setor defensivo e também jogadas aéreas. Além de Fagner, outra ausência foi o atacante Emerson, que se recupera de uma virose.

Enquanto os defensores faziam o trabalho em um campo, os meias e atacantes praticavam um trabalho de cruzamento e finalizações no outro campo. Depois, o grupo se juntou para disputar um recreativo, o tradicional rachão.

Durante o treino, bastante movimentado, a atração foi o atacante Kazim que fez um gol contra e foi motivo de muita brincadeira dos companheiros de time. O elenco do Corinthians volta aos treinos no sábado pela manhã, quando Carille definirá a equipe.

O time deve ter Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf e Renê Júnior; Rodriguinho, Mateus Vital, Romero e Clayson.