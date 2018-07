Fagner e Elias devem voltar ao Corinthians diante do Inter

O Corinthians deve ter duas novidades na equipe para enfrentar o Internacional, domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio. Em comparação ao time que empatou por 1 a 1 com o Figueirense, sábado passado, a diferença deve ser as entradas do lateral-direito Fagner e do volante Elias. Como de praxe, o técnico Cristóvão Borges comandou um treinamento fechado, sem a presença da imprensa, nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava.

A única coisa que os jornalistas conseguiram ver foi o aquecimento, e tanto Fagner como Elias não estavam presentes, já que atuaram no jogo-treino contra o Juventus, na terça-feira. Mas assim que a imprensa deixou o local, ambos foram chamados para participar da atividade técnica em campo reduzido.

Fagner tem o retorno praticamente assegurado. Ele não atuou no sábado por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Léo Príncipe entrou em seu lugar. No meio, Elias deve jogar, mas ainda existe a possibilidade de começar mais uma vez no banco de reservas. Entretanto, ele participou normalmente do jogo-treino contra o Juventus e demonstrou estar recuperado de uma fratura na costela, ocorrida dia 16 de junho. De lá para cá, atuou alguns minutos contra São Paulo e Figueirense.

O atacante Luciano também ficou na academia, fazendo fortalecimento muscular. O lateral-esquerdo Guilherme Arana, com terçol no olho esquerdo, também não apareceu no gramado. Já Vilson, Camacho e Pedro Henrique continuam se recuperando de problemas físicos.

Cristóvão ainda terá mais três treinos para definir a equipe, mas a tendência é que o Corinthians vá a campo com: Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Romero, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel; André.